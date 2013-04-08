Россияне стали больше тратить на путешествия

Россияне заняли пятое место в мировом рейтинге по тратам на путешествия. Об этом сообщает столичный комитет по туризму и гостиничному хозяйству.

В сводной таблице 15 стран - лидеров международного туризма, совокупная доля которых на этом рынке составляет 58,4%.

Расходы российских туристов за год выросли на 10,3 миллиарда долларов, до 42,8 миллиарда, в итоге Россия переместилась с седьмой позиции на пятую, а ее доля на рынке достигла 4%.

Первое место по тратам на турпоездки занимает Китай. Ранее в 2010 и 2011 годах он находился на третьем месте. Сейчас на долю китайских путешественников по всему миру приходится 9,5% от общего объема рынка.

На второе место в рейтинге опустилась Германия с показателем 83,8 миллиарда долларов. Замыкают тройку лидеров США. Траты американцев на заграничные путешествия за год выросли на 5 миллиардов долларов и составили 83,7 миллиарда.

Четвертое место – у британцев, на отдых за пределами страны они потратили 52,3 миллиарда долларов, что составляет 4,9% общего объема рынка.

Последними в списке оказались туристы из Сингапура, Бразилии, Бельгии, Гонконга и Нидерландов.