"Ночь любителей природы" пройдет в парке "Кузьминки-Люблино"

"Ночь любителей природы" пройдет 5 июня на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино". Посетители смогут насладиться вечерней природой под звуки виолончели, поучаствовать в мастер-классах и понаблюдать за ночной жизнью птиц.

Кроме того, гости смогут попить чая в беседках и посмотреть фильм "Загадки природы".

На память о "Ночи любителей природы" можно будет изготовить значок-подвеску или оберег из баранок и сухой травы. В частности, на мастер-классе „Ежик“ посетителям помогут слепить птиц и зверей из пластилина и спичек, а на мастер-классе "Вот так птичка-невеличка!" – нарисовать птицу на мольберте.

Все желающие также смогут угадать птиц по голосу в конкурсе "Что за птичка нам поет?". Победители получат разноцветных зверей из надувных шариков.

Кроме того, для посетителей подготовлена музыкальная программа "Виолончель звучит в ночи", будет работать танцевальная площадка "Танец природы" и открыт вольерный комплекс с филинами.