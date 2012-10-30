30 октября 2012, 20:10Наука
В ЦДХ состоятся лекции психолога и психиатра Станислава Грофа
В московском ЦДХ 31 октября и 1 ноября пройдут лекции известного психолога и психиатра Станислава Грофа и его жены Кристины Гроф. Двухдневный семинар "Исцеление наших глубочайших ран " посвящен исследованию человеческого сознания и методам работы с психологическими и эмоциональными травмами.
Выступления супругов и коллег будет сопровождаться уникальным визуальным материалом, собранным Грофом в течение пятидесяти лет профессиональной деятельности, сообщается на сайте ЦДХ.
На лекциях будут обсуждать практику холотропного дыхания, создателем которого является сам Гроф, трансперсональную психологию, а также проблемы психо-духовного кризиса.
Кроме того, супруги Гроф планируют встретиться со студентами и преподавателями Московского института психоанализа, а также возглавить заседание оргкомитета Фонда эволюции сознания.
Семинар будет проходить с 17.00 до 22.00.
