30 октября 2012, 20:10

Наука

В ЦДХ состоятся лекции психолога и психиатра Станислава Грофа

В московском ЦДХ 31 октября и 1 ноября пройдут лекции известного психолога и психиатра Станислава Грофа и его жены Кристины Гроф. Двухдневный семинар "Исцеление наших глубочайших ран " посвящен исследованию человеческого сознания и методам работы с психологическими и эмоциональными травмами.

Выступления супругов и коллег будет сопровождаться уникальным визуальным материалом, собранным Грофом в течение пятидесяти лет профессиональной деятельности, сообщается на сайте ЦДХ.

На лекциях будут обсуждать практику холотропного дыхания, создателем которого является сам Гроф, трансперсональную психологию, а также проблемы психо-духовного кризиса.

Кроме того, супруги Гроф планируют встретиться со студентами и преподавателями Московского института психоанализа, а также возглавить заседание оргкомитета Фонда эволюции сознания.

Семинар будет проходить с 17.00 до 22.00.

