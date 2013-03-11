В Москве ищут пропавшую 9-летнюю школьницу

Девятилетняя девочка пропала на северо-востоке Москвы. Вечером в понедельник в отдел полиции по району Ярославский с соответствующим заявлением обратились родители ребенка.

Как стало известно, 9-летняя Евгения Мельникова около 16.00 ушла из музыкальной школы и до сих пор не вернулась домой.

Столичная полиция обращается к гражданам с просьбой, если что-то известно о местонахождении девочки, позвонить по телефону 02.

Приметы пропавшего ребенка: рост 147 сантиметров, нормального телосложения, была одета в куртку-пуховик темно-синего цвета, шапочку в цветную полоску с помпоном, черные леггинсы, черные сапоги. С собой у девочки был розово-голубой рюкзак.

Ведется розыск пропавшей, передает РИА Новости.