Убитый дочерьми Хачатурян получил контузию в Афганистане – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Михаил Хачатурян, в убийстве которого правоохранители подозревают трех его дочерей, был контужен во время службы в Афганистане, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В последнее время мужчина принимал антидепрессанты – психотропные средства хранились в шкатулке, их изъяли. У следствия имеются вопросы касательно информации о наркотической зависимости убитого, будет проведена экспертиза на наличие запрещенных веществ в организме покойного", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Убийство произошло вечером 27 июля. Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца и нанесли ему не менее 36 ножевых ранений, а также удары по голове. На допросе они признали вину и рассказали, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий.

Позднее в ОНК выяснили, что сестры жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить, даже в школу одна из девушек дошла всего семь раз за год.

Уголовное дело возбудили по статье убийство, затем переквалифицировали, добавив что преступление совершено группой лиц – это отягчающее обстоятельство.

Следствие ходатайствовало об аресте сестер, однако суд продлил их задержание на 72 часа.