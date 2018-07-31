Убитый дочерьми Хачатурян получил контузию в Афганистане – СМИ

31 июля, 14:08
Фото: Агентство "Москва"
Михаил Хачатурян, в убийстве которого правоохранители подозревают трех его дочерей, был контужен во время службы в Афганистане, сообщил источник в правоохранительных органах.
"В последнее время мужчина принимал антидепрессанты – психотропные средства хранились в шкатулке, их изъяли. У следствия имеются вопросы касательно информации о наркотической зависимости убитого, будет проведена экспертиза на наличие запрещенных веществ в организме покойного", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
Убийство произошло вечером 27 июля. Три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет напали на отца и нанесли ему не менее 36 ножевых ранений, а также удары по голове. На допросе они признали вину и рассказали, что решились на преступление из-за длительных моральных страданий.
Позднее в ОНК выяснили, что сестры жили в подобии рабства, им не позволяли никуда выходить, даже в школу одна из девушек дошла всего семь раз за год.
Уголовное дело возбудили по статье убийство, затем переквалифицировали, добавив что преступление совершено группой лиц – это отягчающее обстоятельство.
Следствие ходатайствовало об аресте сестер, однако суд продлил их задержание на 72 часа.
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