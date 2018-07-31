Аскольд Запашный попал в больницу с острой болью

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного доставили в одну из столичных больниц с острой болью. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

По словам артиста, "пока ничего серьезного нет". Он отметил, что сейчас проходит обследование, врачи "ищут проблему". "Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим", – рассказал Запашный. Он добавил, что чувствует себя хорошо, и выразил уверенность, что этот инцидент никак не отразится на графике выступлений.

Ранее в СМИ появилась информация, что Аскольд Запашный госпитализирован с приступом панкреатита.