Аскольд Запашный попал в больницу с острой болью

31 июля, 11:17
Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного доставили в одну из столичных больниц с острой болью. Об этом он сообщил Агентству "Москва".
По словам артиста, "пока ничего серьезного нет". Он отметил, что сейчас проходит обследование, врачи "ищут проблему". "Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим", – рассказал Запашный. Он добавил, что чувствует себя хорошо, и выразил уверенность, что этот инцидент никак не отразится на графике выступлений.
Ранее в СМИ появилась информация, что Аскольд Запашный госпитализирован с приступом панкреатита.
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