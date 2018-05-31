31 мая 2018, 16:02Происшествия
Задержан организатор канала сбыта анаболиков в столице
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали мужчину, который продавал анаболики, отправляя их клиентам по почте. Подозреваемый успел выслать более 900 посылок с запрещенным веществами. рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УФСБ России по Москве и Московской области при участии сотрудников службы безопасности московского филиала ФГУП "Почта России" задержан гражданин РФ, который посредством почтовых отправлений организовал канал сбыта анаболических стероидов на территории РФ", – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Во время досмотра у мужчины обнаружили шесть готовых посылок. Еще четыре отправления изъяли во время обыска по месту проживания задержанного. Полицейские нашли клиентскую базу и чеки на 900 посылок. Из оборота удалось изъять пять килограммов запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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