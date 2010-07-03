Два человека пострадали в ДТП на западе Москвы

На западе столицы столкнулись Lada Largus и мотоцикл Yamaha. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на улице Лукинская в районе Ново-Переделкино. Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить все обстоятельства аварии.