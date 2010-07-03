СК проверит обстоятельства гибели автогонщика во время ралли

В Следственном комитете проверят обстоятельства смертельной аварии на чемпионате России по трофи-рейдам.

Во время ралли под городом Геленджик в Краснодарском крае погиб автогонщик – 33-летний штурман. Водитель же смог самостоятельно выбраться из внедорожника и попал в больницу с травмами. По предварительным данным, он не справился с управлением. Машина полетела по склону, несколько раз перевернулась и рухнула в обрыв.

Трофи-рейд – соревнования по преодолению бездорожья. Экипаж, который потерпел крушение, является действующим чемпионом соревнований.