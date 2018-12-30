Электричка сбила девушку в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Электричка сбила 19-летнюю девушку на переходе через железнодорожные пути в Подмосковье, передает ТАСС.

Жительница Королева попала под поезд Москва – Монино у станции Валентиновка Ярославского направления МЖД. По предварительной информации, она переходила пути по настилу и оказалась вблизи электрички.

Девушку доставили в больницу. На месте случившегося работает транспортная полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.