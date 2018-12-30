Неизвестные спровоцировали ДТП в ТиНАО и похитили более 1 млн рублей

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Преступники спровоцировали аварию в ТиНАО и украли из блокированной машины более миллиона рублей, передает ТАСС.

Инцидент случился в поселке Коммунарка. Предприниматель ехал на Toyota Land Cruiser 200, проезд ему преградил Jeep Grand Cherokee. Оттуда вышли трое мужчин масках, пригрозили водителю Toyota, предположительно, пистолетами и автоматом.

Они похитили сумку, в которой было более 1 миллиона 240 тысяч рублей, и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном в особо крупном размере.