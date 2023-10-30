Беременную модель нашли мертвой в холодильнике ее дома в США

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Темнокожая американская модель Малиса Муни, которую нашли мертвой в холодильнике в своей квартире в центре Лос-Анджелеса, была убита. Помимо этого, 31-летняя женщина была на втором месяце беременности, экспертиза показала наличие в ее организме наркотиков и алкоголя. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на E!.

Отмечается, что преступление произошло в прошлом месяце. По информации департамента судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес, Муни избили перед тем, как запереть в холодильнике. Запястья и лодыжки женщины связали электрическими шнурами и предметами одежды. В ее рту был кляп из одежды, на туловище, руках и голове зафиксированы травмы.

Труп женщины обнаружили через неделю после того, как ее в последний раз видели на людях. На данный момент по делу никто не задержан. На сайте напомнили, что за два дня до обнаружения трупа модели в центре Лос-Анджелеса нашли мертвой в своей квартире ее коллегу – 32-летнюю чернокожую модель Николь Коутс.

Ее смогли опознать только по татуировкам. Однако в полиции подчеркнули, что не видят на данный момент связи между этими преступлениями.

Ранее тело модели Гретты Ведлер было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. О ее исчезновении из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.

Позднее Дмитрий Коровин был осужден за ее убийство на 15 лет колонии строгого режима. Отмечалось, что он ударил модель в лицо, стал ее душить подушкой, а после наступления смерти положил ее тело в чемодан и перевез в Липецк. Он хранил труп Ведлер около года в багажнике автомобиля.

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