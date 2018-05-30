В отношении напавшей на полицейского модели Майер возбудили уголовное дело

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении модели Киры Майер о применении насилия к полицейскому.‬ Об этом сообщает Агентство "Москва".

Накануне экипаж ДПС остановил на Пресненской набережной Mercedes, за рулем которого находилась 24-летняя уроженка Сарапула. Выяснилось, что ее лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде еще в ноябре 2017 года.

На девушку оформили протокол об административном правонарушении. Пытаясь вырвать из рук инспектора документы, Майер причинила ему телесные повреждения.

Решением суда модель взяли под стражу.