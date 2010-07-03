Пламя на кондитерской фабрике в Нальчике потушили

Пожарные потушили возгорание на складе кондитерской фабрики в Нальчике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что ликвидацию открытого горения объявили в 21:06. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Огонь охватил одноэтажный склад в промзоне на окраине города. Обрушения удалось избежать. Пострадал мужчина 1958 года рождения. У него ожоги рук и лица.