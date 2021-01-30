В ДТП в Пензенской области погибли два человека

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В Пензенской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

"Столкновение автомобиля SsangYong с автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, произошло 30 января на 35-м километре автомобильной дороги Поим – Башмаково – Земетчино. От полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114. Водитель и пассажир автомобиля SsangYong получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

29 января на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе произошло ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предположительно, стал маневр автобуса, который пошел на обгон.