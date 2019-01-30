На Рублевском шоссе загорелась квартира

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В квартире на Рублевском шоссе произошел пожар. Пострадали три человека, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Огонь возник в квартире на 14 этаже дома №79. Там загорелись постельные принадлежности на площади 2 квадратных метров. Сейчас пострадавших осматривает бригада скорой помощи.