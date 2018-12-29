"Атурис-тур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

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Туроператор "Атурис-тур" заявил о прекращении деятельности с 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как уточнили в ведомстве, турфирма прекращает работу из-за невозможности исполнить свои обязательства по всем договорам. Гражданская ответственность ООО "Атурис-тур" застрахована на общую сумму 10 миллионов рублей в страховой организации САО "ЯКОРЬ", отметили в Ростуризме.

По данным ведомства, размер фонда персональной ответственности турфирмы составляет чуть более 115 тысяч рублей.