Число пострадавших в ДТП в Югре увеличилось до 18

Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры увеличилось до 18, сообщает ТАСС. Погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. На месте аварии девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Сургут, Нефтеюганск и Пойковский.

29 декабря в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись автобус, два бензовоза и легковой автомобиль. ДТП произошло на 820-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Попавший в аварию автобус перевозил вахтовых рабочих. Он принадлежит входящей в "Роснефть" компании "РН-Бурение".