Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная полиция нашла организатора кибератаки на канатную дорогу в "Лужниках".

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" представитель "Московских канатных дорог" Николай Диваков, в настоящий момент идут следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Накануне днем, 28 ноября, работа канатной дороги от Воробьевых гор до "Лужников" была приостановлена из-за атаки на компьютерные серверы.

Канатную дорогу от спорткомплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. В первый день по ней прокатились почти четыре тысячи человек.

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