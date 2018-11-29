29 ноября 2018, 12:05Происшествия
Полиция нашла организатора кибератаки на канатную дорогу в "Лужниках"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичная полиция нашла организатора кибератаки на канатную дорогу в "Лужниках".
Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" представитель "Московских канатных дорог" Николай Диваков, в настоящий момент идут следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Накануне днем, 28 ноября, работа канатной дороги от Воробьевых гор до "Лужников" была приостановлена из-за атаки на компьютерные серверы.
Канатную дорогу от спорткомплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. В первый день по ней прокатились почти четыре тысячи человек.
"Москва в цифрах": новый путь в шесть раз быстрее