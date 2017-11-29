Полицейские задержали подозреваемых в хищении 300 млн рублей у дочки "Роснефти"

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Полицейские задержали подозреваемых в хищении 300 миллионов рублей у дочерней компании "Роснефти".

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании (ПАО "НК "Роснефть") образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 миллиардов рублей перед подконтрольной фигурантам организацией.

На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 миллионов рублей, которые были обналичены и похищены подозреваемыми.

Отмечается, что по данному факту столичным главком МВД возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения.