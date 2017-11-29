Полицейские задержали подозреваемых в хищении 300 млн рублей у дочки "Роснефти"

29 ноября, 22:58
Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
Полицейские задержали подозреваемых в хищении 300 миллионов рублей у дочерней компании "Роснефти".
Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании (ПАО "НК "Роснефть") образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 миллиардов рублей перед подконтрольной фигурантам организацией.
На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 миллионов рублей, которые были обналичены и похищены подозреваемыми.
Отмечается, что по данному факту столичным главком МВД возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: