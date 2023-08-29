Склады у площади трех вокзалов в центре Москвы, где вспыхнул пожар, подлежали сносу

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Склады у площади трех вокзалов в центре столицы, где вспыхнул пожар, подлежали сносу. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По факту пожара в складских помещениях на Комсомольской площади Москвы Северной транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия. Предварительно установлено, что произошло возгорание складского комплекса, подлежащего сносу", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение поездов проходит по расписанию. После расследования при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По факту ЧП также началась процессуальная проверка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, сейчас происходит загорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании. На территории работают спасатели. К ликвидации огня привлекли свыше 70 человек, около 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.



Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В РЖД уточняли, что возгорание не влияет на движение поездов. Огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 1, строении 8. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 17:30 по московскому времени.