Задержанного по делу о гибели 14-летней девочки обвинили в половой связи с ней

Фото: twitter.com/sledcom_rf

Москвичу, задержанному по делу о смерти 14-летней девочки, предъявили обвинение в половом сношении с ней и развратных действиях, говорится в Tamtam-канале СКР.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, девочка вступила с мужчиной в половой контакт. Ранее обвиняемый также неоднократно совершал с ней развратные действия.

Криминальный характер смерти подростка не подтвердился. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Сегодня утром у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной.



Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка pic.twitter.com/UF3jEyvmk3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 августа 2018 г.



Тело девочки 2003 года рождения обнаружили утром 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского. Подозреваемый вместе с девочкой проводили ночь в съемной квартире. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо.

Мужчина побежал в аптеку, а вернувшись, обнаружил, что девочка умерла. Он вызвал скорую помощь и вынес подростка на улицу. Затем вернулся в квартиру. На место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине – там, а также по месту его жительства провели обыски.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения.