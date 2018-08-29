Задержанного по делу о гибели 14-летней девочки обвинили в половой связи с ней

29 августа 2018, 14:33
Фото: twitter.com/sledcom_rf
Москвичу, задержанному по делу о смерти 14-летней девочки, предъявили обвинение в половом сношении с ней и развратных действиях, говорится в Tamtam-канале СКР.
По версии следствия, в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, девочка вступила с мужчиной в половой контакт. Ранее обвиняемый также неоднократно совершал с ней развратные действия.
Криминальный характер смерти подростка не подтвердился. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
Сегодня утром у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 августа 2018 г.
Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка pic.twitter.com/UF3jEyvmk3
Тело девочки 2003 года рождения обнаружили утром 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского. Подозреваемый вместе с девочкой проводили ночь в съемной квартире. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо.
Мужчина побежал в аптеку, а вернувшись, обнаружил, что девочка умерла. Он вызвал скорую помощь и вынес подростка на улицу. Затем вернулся в квартиру. На место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине – там, а также по месту его жительства провели обыски.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения.
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