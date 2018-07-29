Сбитый на МКАД сотрудник ДПС умер в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев

Сбитый воителем "Газели" сотрудник ДПС умер в больнице. ДТП случилось на МКАД. О смерти полицейского сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сотрудник дорожно-патрульной службы, на которого был совершен наезд автомобиля "Газель" на 77 километре МКАД в районе съезда с трассы М11, в результате полученных травм скончался в больнице", - цитирует представителя ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что водитель остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.