СК начал проверку после смерти пациентки частной клиники на северо-западе Москвы

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Следствие выясняет обстоятельства смерти пациентки в частной клинике на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

23 мая 51-летняя женщина обратилась в медучреждение за косметологической услугой. После оказания услуги у нее ухудшилось самочувствие, и она потеряла сознание. В клинике вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу, где 27 мая она скончалась. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.

Как передает Агентство "Москва", проверку также ведет Росздравнадзор."Ее проводит территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области", – пояснили в ведомстве.