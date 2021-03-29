УФСИН опровергло данные о массовых беспорядках в колонии на Урале

12:39
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Информация о массовых беспорядках в колонии в свердловском Каменске-Уральском не соответствует действительности, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Как подчеркнули в Федеральной службе, эта информация распространяется близкими осужденных, отбывающих в ИК-47 в Каменске-Уральском.
Отмечается, что вечером в воскресенье пять осужденных одного из отрядов лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий для "демонстративно-шантажных действий". Требования осужденные не выдвигали, всем оперативно оказали медицинскую помощь.
Сейчас в ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая, с осужденными проводятся беседы.
Действия пяти человек подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные статьей "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
Ранее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о том, что в одной из колоний в Ульяновской области делают сумки и продают их под брендом Dolce&Gabbana. Там отметили, что помещений и кабинетов, которые фигурируют в ролике, никогда не было в исправительной колонии № 2. Кроме того, снятые на видео граждане в ИК-2 не содержатся.
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