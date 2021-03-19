Во ФСИН опровергли сообщения о пошиве брендовых сумок в ульяновской колонии

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Информацию о том, что в одной из колоний в Ульяновской области делают сумки и продают их под брендом Dolce&Gabbana, опровергли в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

"Видеоматериалы о производстве контрафактной продукции на территории ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области, размещенные на одном из новостных порталов, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении ведомства.

По словам собеседницы агентства, помещений и кабинетов, которые фигурируют в ролике, никогда не было в исправительной колонии № 2. Она также добавила, что снятые на видео граждане в ИК-2 не содержатся.

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