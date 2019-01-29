Проводится проверка после гибели мужчины в районе станции МЖД "Отрадное"

В Москве началась доследственная проверка по факту травмирования электропоездом двух мужчин в районе станции "Отрадное" Белорусского направления МЖД. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Лариса Марковец.
"Со слов очевидца, мужчины, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, не услышали звука приближающегося поезда, не успели среагировать на него и отойти в сторону. От полученных травм один мужчина скончался на месте, второй получил травмы, тяжесть которых будет установлена экспертами", – рассказала Агентству "Москва" Марковец.
Сейчас специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Проводятся неотложные следственные действия.
Происшествие случилось 29 января около 18:00 на 26 километре остановочного пункта "Отрадное" Белорусского направления МЖД. Поезд №6312 Можайск – Москва смертельно травмировал 33-летнего уроженца Ростовской области. Его 30-летний попутчик, уроженец Камчатки, был доставлен с открытым переломом плеча в ЦРБ Одинцово.
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