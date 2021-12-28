Забаррикадировавшийся в банке в Черногории мужчина сдался полиции

Фото: телеграм-канал Mash
Мужчина, который забаррикадировался в банке города Бар на побережье Черногории, сдался полиции, сообщает "Радио и телевидение Черногории".
"После длительных переговоров Эдин Бегзич сдался сотрудникам полиции. Дальнейшие процедуры продолжаются", – отмечается в сообщении.
По неподтвержденным данным, оружия и взрывчатки у мужчины с собой не было, в емкостях была налита вода.
Ранее сообщалось, что Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB и угрожал взорвать его. Люди из окружающих зданий были эвакуированы.