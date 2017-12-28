Россиянин утонул в море во Вьетнаме

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33-летний гражданин России утонул в море во Вьетнаме. Инцидент произошел неподалеку от города Нячанг.

27 декабря вместе со своими друзьями мужчина отправился плавать. В этот день в море были сильные волны. Россиян отнесло от берега более чем на 100 метров, они попали в опасную ситуацию, сообщает "Газета.ру".

Мужчин заметили спасатели, которым удалось вытащить из воды живыми троих человек. Еще одного позднее нашли мертвым.

В октябре турист из России погиб вблизи острова Пхукет в Таиланде. Мужчину в бессознательном состоянии вытащили из воды работники пляжа.