В здании ГУ МВД по Москве произошло задымление

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В здании столичного управления МВД произошло небольшое задымление. Информация о пожаре не подтвердилась.

Как сообщает Агентство "Москва", во вторник, 28 ноября, некоторые СМИ разместили информацию о возгорании в здании ГУ МВД России. Данные не подтвердились.

"Информация о возгорании в здании ГУ МВД РФ по Москве по адресу: ул. Петровка, 38, строение 1 не соответствует действительности. Было небольшое задымление в серверной, которое было быстро устранено", - цитирует агентство слова представителя пресс-службы столичного главка МВД.