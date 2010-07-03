Останки человека нашли на берегу в Приморье

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Человеческий скелет нашли в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по региону.

Останки обнаружили в акватории бухты Постовой залива Петра Великого. По предварительной информации, они принадлежат 44-летнему мужчине, пропавшему в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом. По данному факту проводится проверка.

Ранее в столичном районе Якиманка в земле обнаружили человеческие останки, которым, по предварительным данным, более 50 лет.

