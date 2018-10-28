28 октября 2018, 00:20Происшествия
Один человек пострадал в результате аварии на юго-востоке Москвы
Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, один человек получил ранения, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Авария произошла около 22:30 в районе дома 79 по улице Юных Ленинцев.
В настоящее время на месте ДТП находятся полицейские, они устанавливают причины произошедшего.
Ранее ЦОДД призвал водителей быть аккуратными из-за снега с дождем.