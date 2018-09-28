Новый истребитель пятого поколения F-35B разбился в Южной Каролине

Фото: ТАСС/Qian Baihua

Новый истребитель пятого поколения F-35B ВВС США разбился в штате Южная Каролина.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы, авиакатастрофа произошла в 11:45 утра (18:45 мск) возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв. Военные подтвердили, что это был их самолет.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его осматривают медики.

Накануне СМИ сообщали, что США готовы впервые применят в бою истребители F-35B. По данным журналистов, эти самолеты должны будут нанести удары по объектам боевиков на территории Афганистана.

F-35 – американский многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Он создан с применением технологий малой заметности.

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