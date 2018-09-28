В Германии неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих

Фото: ТАСС/www.7aktuell.de/Andreas Friedric

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на площади города Равенсбург в Германии. В результате инцидента три человека пострадали.

Как сообщает издание Schwäbische Zeitung со ссылкой на местную полицию, мужчину удалось задержать. В правоохранительных органах отметили, что пострадавшие получили тяжелые ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия. В настоящий момент они опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Париже неизвестный напал на прохожих с ножницами и ранил двух человек.

ЧП произошло утром 10 сентября в 11-м округе Парижа. Нападавший ударил ножницами в горло служащего почты, а затем атаковал еще одного прохожего. Сотрудники полиции схватили нападавшего на улице Рокетт и доставили его в участок для допроса.

За день до этого другой злоумышленник с ножом ранил семь человек в 19-м округе Парижа.

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