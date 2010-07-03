СК проводит проверку после гибели пилота на автогонке в Быкове

Фото: телеграм-канал Московские новости

Следователи приступили к изучению причин и обстоятельств гибели автогонщика Сергея Боричева. Он разбился в ходе заезда во время автогонки "Московская миля – 2019" на аэродроме Быково в Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

"В Раменском городском округе организована проверка по факту смерти пилота во время гоночных заездов. 27 июля на территории аэропорта Быково, расположенного в Раменском городском округе, в ходе проведения гоночных заездов по дрэг-рейсингу одна из автомашин вылетела с трассы, после чего въехала в вышку оператора, огороженную бетонными блоками. В результате произошло возгорание автомобиля. Пилот погиб на месте", – сказала Врадий.

Следственный отдел по городу Раменское организовал доследственную проверку. Машину изъяли, изъяты также документы по организации автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Планируется автотехническая экспертиза.

Боричев не справился с управлением Nissan GT-R. Он вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие. Автомобиль вспыхнул.

Спасатели приехали на место ЧП в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

Врачи приложили все усилия, но спасти жизнь пилота не удалось.

