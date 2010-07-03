Крупный пожар произошел на складе под Воронежем

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло в здании склада в селе Нечаевка Воронежской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в данный момент пожар локализован.

Площадь возгорания составила 42 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.