Аэропорт Жуковский в течение часа восстановит работу после инцидента с Ил-38

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Аэропорт Жуковский в течение часа восстановит свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38, передает РИА Новости.

Из-за случившегося два борта ушли на запасной аэродром, три рейса – в Минск, Худжанд и Душанбе – ждут отправления. Ранее сообщалось, что один из самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом U62448 Ош – Жуковский совершил посадку в Домодедове, рейс авиакомпании Пегас EO404 из Тель-Авива также планировали перенаправить в этот аэропорт.

Самолет Ил-38 ВМС Индии, который проходил технический облет, успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. На его борту находились летчики-испытатели "Ильюшина", пострадавших нет. Аэропорт временно не принимал самолеты.