Погибшего в Казани росгвардейца представят к награде

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Сотрудника Росгвардии, погибшего в Казани во время обезвреживания вооруженного местного жителя, представят к награде, сообщает РИА Новости. У него остались жена и трое детей.

В одном из жилых домов на улице Авангардная на фоне бытового конфликта произошла перестрелка. Открывший стрельбу мужчина ранил троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Последний позже скончался. Жизни двух пострадавших ничто не угрожает.

В результате злоумышленника обезвредили. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство".

По данным МВД, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой его арестовали на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и устроил разборки с обидчиками – женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. В квартире, куда пытался проникнуть стрелявший, кроме четверых взрослых находились трое детей.

Мужчина начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Однако злоумышленник начал оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям. Он начал отстреливаться. По предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.