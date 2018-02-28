Погибшего в Казани росгвардейца представят к награде

28 февраля 2018, 15:10
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сотрудника Росгвардии, погибшего в Казани во время обезвреживания вооруженного местного жителя, представят к награде, сообщает РИА Новости. У него остались жена и трое детей.
В одном из жилых домов на улице Авангардная на фоне бытового конфликта произошла перестрелка. Открывший стрельбу мужчина ранил троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Последний позже скончался. Жизни двух пострадавших ничто не угрожает.
В результате злоумышленника обезвредили. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "убийство".
По данным МВД, мужчина 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой его арестовали на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и устроил разборки с обидчиками – женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. В квартире, куда пытался проникнуть стрелявший, кроме четверых взрослых находились трое детей.
Мужчина начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Однако злоумышленник начал оказывать сопротивление прибывшим на место правоохранителям. Он начал отстреливаться. По предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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