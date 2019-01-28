Пассажирский поезд столкнулся с трактором под Курском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пассажирский поезд Москва – Белгород врезался в трактор на железнодорожных путях в Курской области, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Инцидент произошел на регулируемом переезде на перегоне Солнцево – Сараевка. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя трактора, который выехал на пути, нарушив ПДД.

Несмотря на предпринятые машинистом меры, избежать столкновения не удалось. Схода подвижного состава не произошло. Авария никак не повлияла на движение поездов.

Водителя трактора доставили в больницу.