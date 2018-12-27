Неизвестные напали на прихожан церкви в Вене

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Неизвестные напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены, сообщает ТАСС.

Нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. Есть пострадавшие. В городе объявлен "План перехват".