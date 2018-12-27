Рейс из Владивостока в Москву задержали на сутки из-за технической неполадки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Владивостока в Москву задержали более чем на сутки из-за технической неполадки, сообщает РИА Новости.

Пассажиры рейса уже сели в самолет, однако потом их сняли с борта. Их уже обеспечили всем необходимым: разместили в гостиницы, предоставили питание, трансфер и услуги камеры хранения. На месте работает сотрудник авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс 1701 должен был вылететь в 09:20 по местному времени 27 декабря. Теперь ожидается, что самолет вылетит в 11:00 28 декабря. Специалисты работают над устранением неполадок.