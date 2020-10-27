Следователи обнаружили останки предполагаемых членов экипажа "Генерала Ази Асланова"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На аварийном танкере "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки, предположительно, пропавших членов экипажа, сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ).

Для установления личности погибших назначены генетические экспертизы.

24 октября в Азовском море на танкере под российским флагом произошел взрыв. На судне находилось 13 человек, 10 из них спасли.

По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.