27 сентября, 19:43Происшествия
Уголовное дело о госизмене возбудили в Крыму против жителя Краснодара
Фото: 123RF/gogian
Жителя Краснодара обвиняют в государственной измене в форме перехода на сторону противника. Уголовное дело возбудил следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю.
Как уточнили правоохранители, подозреваемый был задержан.
"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Киевским районным судом республики фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.
Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Согласно данным силовых структур, полученные сведения могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.
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