Уголовное дело о госизмене возбудили в Крыму против жителя Краснодара

Фото: 123RF/gogian

Жителя Краснодара обвиняют в государственной измене в форме перехода на сторону противника. Уголовное дело возбудил следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как уточнили правоохранители, подозреваемый был задержан.

"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Киевским районным судом республики фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Согласно данным силовых структур, полученные сведения могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.



ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ