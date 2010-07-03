Детского тренера в Челябинской области уволили за откровенные фото в соцсети

Детского тренера центра "Максимум" в городе Магнитогорске Челябинской области уволили из-за откровенных фото в соцсети. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, от уполномоченного по правам человека в регионе поступила просьба проверить неэтичное поведение тренера Екатерины Конопенко. В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили в свободном доступе в соцсети "ВКонтакте" фото педагога и мужчины в обнаженном виде. В результате Конопенко обвинили в "нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних обучающихся". Итоги проверки сообщили руководству центра "Максимум", где приняли решение уволить тренера.
Директор центра "Максимум" Елена Севилькаева не стала комментировать ситуацию с увольнением педагога. Она посоветовала журналистам обратиться в городскую администрацию.
Ранее сообщалось об увольнении сотрудницы столичной школы, которая предложила запретить ученикам выходить в туалет во время уроков. По словам директора учебного заведения, сотрудница превысила свои должностные полномочия.
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