Предложившего не выпускать школьников в туалет методиста уволили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Методиста, инициировавшего в школе № 1799 запрет выпускать детей в туалет во время урока, уволили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора учебного заведения Татьяну Сычеву.

По ее словам, действия методиста носят неправомерный характер. Она уточнила, что в школе провели служебное расследование, в результате которого было выявлено, что сотрудница превысила свои должностные полномочия.

"Трудовые отношения были разорваны. Подчеркиваю, что введение запрета – исключительно ее инициатива", – сказала директор.

Ранее СМИ сообщали, что в столичной школе ученикам запретили выходить в туалет во время уроков.

