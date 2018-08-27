Полиция рассказала об устроившем стрельбу во Флориде

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Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу во время турнира по киберспорту в американском городе Джексонвилле, штат Флорида, сообщает "Вечерняя Москва".
Стрелявшим оказался 24-летний Дэвид Катц, уроженец города Балтимор в штате Мэриленд. Он застрелил двух человек, после чего покончил с собой. Ранения получили девять человек.
Шестерых пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных стабильное.
Инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе Jacksonville Landing. Мужчина начал стрелять после проигрыша в компьютерной игре-симуляторе американского футбола – Madden NFL.