Два человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате дорожной аварии на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали два человека. На 33-м километре трассы столкнулись два легковых автомобиля – Mercedes-Benz и Renault.

"Пострадали два человека, из них один ребенок. Ограничено движение по двум полосам", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.

На месте ДТП работают полицейские и бригада скорой помощи.