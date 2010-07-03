Мужчина случайно выиграл в лотерею 32 миллиона долларов

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Австралиец два раза выиграл в лотерею крупную сумму денег. Об этом происшествии сообщает The Age.

Мужчина купил три билета в двух местах в пригороде Мельбурна. Несколько из них оказались счастливыми. В итоге он выиграл по 16 миллионов долларов каждый раз.

"Когда мы связались с победителем, он совсем забыл о том, что победил не один раз, а два", – сказал представитель лотереи.

Победитель поделился, что разыгрывает одни и те же числа уже около 30 лет. На покупку билетов мужчина за свою жизнь потратил уже больше 20 тысяч долларов.