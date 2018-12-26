Движение на Кутузовском проспекте частично восстановлено

Движение транспорта на Кутузовском проспекте частично восстановлено, передает телеканал Москва 24. Перерыта одна полоса в область. Экстренным службам удалось почти полностью устранить последствия ДТП, которое произошло у дома №72.

Днем 26 декабря там столкнулись четыре автомобиля. В результате образовался крупный затор в сторону области: движение пришлось перекрыть по двум полосам из пяти.

По предварительным данным, после столкновения водитель BMW оказался зажат в машине. Он получил переломы обеих ног.