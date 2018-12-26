Извержение вулкана в Индонезии представляет угрозу для самолетов

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Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии может представлять угрозу для самолетов. Об этом со ссылкой на главу Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Двикориту Карнавати передает РИА Новости.

Опасность представляют потоки пепла, которые распространяются по направлению ветра. Метеорологи пытались дважды изучить с воздуха кратер вулкана, однако это не удалось сделать из-за густых облаков.

В конце декабря на Индонезию обрушилось цунами, вызванное извержением вулкана на острове Анак-Кракатау. Стихия унесла жизни более 400 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения более 1,4 тысячи человек.

